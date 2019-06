Com uma reação histórica, a Argentina fez três gols e conseguiu empatar com a Escócia em 3 a 3 nesta quarta-feira no Parque dos Príncipes de Paris, na terceira e última rodada do grupo D da Copa do Mundo feminina, mantendo assim uma pequena chance de avançar às oitavas.

Kim Little (19), Jenny Beattie (49) e Erin Cuthbert (69) fizeram os gols da Escócia, abrindo uma confortável vantagem de 3 a 0. Mas a seleção europeia acabou sendo eliminada com apenas um ponto, depois que a Argentina, marcou na reta final do segundo tempo por meio de Milagros Menéndez (74), um gol contra de Lee Alexander (79) e Florencia Bonsegundo (90+4 de pênalti) e chegou aos dois pontos.

Em um final alucinante, Bonsegundo cobrou um pênalti que foi confirmado após consulta ao VAR. Lee Alexander defendeu mas a árbitra mandou repetir porque viu a goleira se adiantar. Na segunda tentativa, a jogadora argentina soltou a bomba e marcou.

Com este resultado a Albiceleste manteve uma chance mínima de avançar como um dos quatro melhores terceiros, mas depende dos resultados da última rodada nos grupos E e F.

Em sua terceira participação na Copa do Mundo, depois de perder todos os jogos em 2003 e 2007, a Argentina mostrou uma grande evolução, com uma equipe valente e solidária capaz de competir com as potências de seu grupo.

A Albiceleste havia prometido mudar a maneira de jogar após suas duas exibições defensivas (0-0 com o Japão e derrota por 1 a 0 para a Inglaterra).

* AFP