O Barcelona jogará contra o Arsenal em 4 de agosto na partida que decidirá o troféu Gamper, um título amistoso que o clube catalão organiza a cada início de temporada.

"A 54ª edição do Troféu Joan Gamper trará os ingleses do Arsenal, finalistas da Uefa Liga Europa, para jogar em 4 de agosto a estreia dos homens de Ernesto Valverde no Camp Nou diante de sua torcida", anunciou o Barça nesta sexta-feira em comunicado.

"Antes da partida o elenco oficial da temporada 2019-2020 será apresentado", completou o clube catalão.

Será a primeira vez que o Arsenal disputa o troféu amistoso, que no ano passado foi jogado pelo Boca Juniors argentino, derrotado por 3 a 0 pelo Barça.

