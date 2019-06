O Bayern de Munique, que busca um atacante, está atrás do francês Ousmane Dembélé, do Barcelona, diante das dificuldades nas negociações por Leroy Sané, do Manchester City, afirmou nesta quarta-feira o jornal Bild.

"Se a contratação de Sané não se concretizar, o Bayern de Munique colocou Ousmane Dembélé (22 anos) em sua lista", escreveu o Bild. "O maior partidário desta contratação é o presidente do conselho, Karl-Heinz Rummenigge".

O Bayern, lembra o jornal, já esteve interessado em 2016 no jovem atacante francês, que na época optou por jogar pelo rival Borussia Dortmund.

Comprado junto ao Rennes por 15 milhões de euros, Dembélé se transferiu um ano depois ao Barcelona por 125 milhões de euros.

A principal opção do Bayern para o ataque é Leroy Sané, que aos 23 anos se tornou a nova estrela da seleção alemã.

Sané tem contrato até 2021 com o campeão da Premier League, que não pretende deixar o habilidoso atacante alemão sair por menos de 100 milhões de euros.

