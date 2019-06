Uma das potências históricas do futebol feminino, o Brasil não chega à Copa do Mundo-2019 em seu melhor momento, mas tem a seu favor uma camisa de peso e uma verdadeira estrela, Marta, diante de sua provável última chance de conquistar o título mundial.

Comandada pelo técnico Vadão, em seu segundo mandato à frente da seleção, o Brasil atravessa um momento desanimador, vindo de nove derrotas seguidas, quase um ano sem ganhar um jogo, uma das pioras sequências de sua história.

"Estamos otimistas para fazer uma grande campanha e buscar esse título mundial tão sonhado. Estamos mais preparadas. Os amistosos ficaram no passado, o presente é o que vale", explicou o técnico na apresentação da equipe.

Antes, uma grande campanha na Copa América-2018, com sete vitórias em sete jogos, 31 gols marcados e apenas 2 sofridos, foi concluída com um sétimo título continental.

Apesar do domínio regional, a seleção brasileira, atual 10ª colocada do ranking Fifa, tem problemas para renovar o elenco, como mostra a dependência em Formiga.

Capitã do Paris Saint-Germain, a jogadora de 41 anos disputará sua sétima Copa do Mundo -recorde entre homens e mulheres- e só não jogou a primeira edição do torneio, na China em 1991.

- Formiga 'não é desse planeta' -

"É um dos maiores exemplos que temos no mundo, não é desse planeta", elogiou Vadão ao falar da veterana jogadora.

Com Formiga na armação e contenção, a inspiração e o toque genial ficam por conta de Marta, a atacante de 33 anos do Orlando Pride, artilheira histórica da Copa do Mundo com 15 gols e eleita melhor jogadora do mundo em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

A camisa 10 da seleção tentará finalmente conquistar o título mundial para o Brasil. Pentacampeã mundial no masculino, o melhor resultado da seleção feminina foi um vice-campeonato na Copa do Mundo de 2007.

Marta também liderou o Brasil nas conquistas de duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos, em Atenas-2004 e Pequim-2008.

A terceira cabeça do trio de líderes da seleção é a atacante Cristiane, de 34 anos, que na última temporada defendeu o São Paulo após uma longa carreira internacional jogando na Alemanha, na China, na Suécia, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul.

Dentro do acessível grupo C, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Jamaica em 9 de junho na cidade de Grenoble, antes de enfrentar a Austrália no dia 13 em Montpellier. A última partida na chave será contra a Itália em Valenciennes, no dia 18.

* AFP