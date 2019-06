O sérvio Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, não teve nenhuma problema para se classificar às oitavas de final de Roland Garros, vencendo o italiano Salvatore Caruso (147º), enquanto a japonesa Naomi Osaka, líder do ranking feminino, foi eliminada pela tcheca Katerina Siniakova (42º), neste sábado.

Djokovic, que superou Caruso em três sets, parciais de 6-3, 6-3, 6-2, segue sem ter perdido um set sequer no Grand Slam parisiense e enfrentará na próxima fase o alemão Jan-Lennard Struff (45º).

O campeão dos últimos três Grand Slams (Wimbledon e US Open em 2018, Austrália em 2019) está agora a uma vitória de igualar a campanha do ano passado em Roland Garros, quando foi eliminado nas quartas de final pelo italiano Marco Cecchinato.

No restante da chave masculina também não houve surpresas, com os favoritos avançando às oitavas de final, com destaque para o austríaco Dominic Thiem, quarto cabeça de chave, e o alemão Alexander Zverev, quinto.

Thiem precisou de quatro sets para superar o uruguaio Pablo Cuevas (6-4, 4-6, 6-2, 7-5), enquanto Zverev teve batalha de cinco sets contra o sérvio Dusan Lajovic (6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2).

Nas oitavas, Zverev terá pela frente o italiano Fabio Fognini (9º). Já Thiem medirá forças com o francês Gael Monfils (14º).

- Osaka eliminada -

Na chave feminina, a japonesa Naomi Osaka, não conseguiu ter o mesmo desempenho que Djokovic, caindo na terceira rodada, eliminada pela tcheca Katerina Siniakova em dois sets, 6-4, 6-2.

"Perder é provavelmente a melhor coisa que podia acontecer. Eu me senti muito cansada. Nas outras partidas eu tive dores de cabeça, talvez por causa do estresse. Senti como se houvesse um peso nas costas", analisou após a derrota a número 1 do mundo.

Com a eliminação da principal jogadora do circuito feminino, Roland Garros segue perdendo suas teóricas favoritas ao título. Entre as seis primeiras do ranking, somente a romena Simona Halep, atual campeã e número 3 do mundo, se classificou às oitavas de final.

Apesar da eliminação precoce, Osaka tinha garantido se manter na primeira colocação do ranking mundial graças à derrota na véspera da tcheca Karolina Pliskova, número 2 do mundo.

- Resultados deste sábado em Roland Garros:

Simples masculino (3ª rodada):

Novak Djokovic (SRV/N.1) x Salvatore Caruso (ITA) 6-3, 6-3, 6-2

Jan-Lennard Struff (ALE) x Borna Coric (CRO/N.13) 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (7/1), 11-9

Fabio Fognini (ITA/N.9) x Roberto Bautista (ESP/N.18) 7-6 (7/5), 6-4, 4-6, 6-1

Alexander Zverev (ALE/N.5) x Dusan Lajovic (SRV/N.30) 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.4) x Pablo Cuevas (URU) 6-3, 4-6, 6-2, 7-5

Gaël Monfils (FRA/N.14) x Antoine Hoang (FRA) 6-3, 6-2, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.10) x Martin Klizan (SVQ) 6-1, 6-4, 6-3

Juan Martín Del Potro (ARG/N.8) x Jordan Thompson (AUS) 6-4, 6-4, 6-0

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) x Filip Krajinovic (SRV) 7-5, 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6)

Stan Wawrinka (SUI/N.24) x Grigor Dimitrov (BUL) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 7-6 (10/8)

Simple dames (3e tour):

Katerina Siniaková (RTC) x Naomi Osaka (JPN/N.1) 6-4, 6-2

Madison Keys (EUA/N.14) x Anna Blinkova (RUS) 6-3, 6-7 (5/7), 6-4

Simona Halep (ROM/N.3) x Lesia Tsurenko (UCR/N.27) 6-2, 6-1

Iga Swiatek (POL) x Monica Puig (PUR) 0-6, 6-3, 6-3

* AFP