O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, atropelou o alemão Jan-Lennard Struff (45º) em três sets, 6-3, 6-2, 6-2, nesta segunda-feira em seu duelo de oitavas de final de Roland Garros, interrompido diversas vezes por uma leve chuva em Paris.

Nas quartas de final, Djokovic, que precisou de apenas uma hora e 33 minutos para eliminar Struff, enfrentará o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev (5º) e o italiano Fabio Fognini (12º).

"Tivemos condições diferentes das partidas dos outros dias. Mas a chuva é muito parisiense, é típica daqui", declarou com um sorriso Djoko em francês na entrevista pós-jogo, protegido por um guarda-chuva.

"Estou muito feliz com meu jogo de hoje, continuo jogando bem, agressivo e com muita confiança, com muita potência. Estou concentrado e espero continuar assim", afirmou.

A vitória desta segunda-feira foi a mais contundente de 'Djoko' na atual edição de Roland Garros, torneio no qual ainda não perdeu um set.

Campeão de Roland Garros em 2016 e vindo de título no Masters 1000 de Madrid no mês passado, Djokovic segue vivo no objetivo de se tornar o atual campeão dos quatro Grand Slams, depois de ter erguido os troféus nas últimas edições de Wimbledon, US Open e Aberto da Austrália.

