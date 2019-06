Equipes de resgate avistaram "corpos", nesta segunda-feira (3), durante a busca aérea de oito montanhistas desaparecidos desde a semana passada em um maciço remoto no Himalaia indiano.

"Os corpos eram visíveis durante o reconhecimento no helicóptero. Estão na mesma rota que os montanhistas tomaram", anunciou à AFP uma fonte militar indiana, que não quis revelar sua identidade.

Segundo uma fonte administrativa, foram avistados cinco corpos.

As autoridades locais buscam desde sexta-feira um grupo de quatro britânicos, dois americanos, um indiano e uma australiana no maciço do Nanda Devi, o segundo mais alto da Índia situado no estado de Uttarakhand (norte), sacudido na semana passada por fortes nevadas e avalanches.

O grupo desaparecido, conduzido pelo guia britânico Martin Moran, havia começado sua subida em 13 de maio. Tinha previsto retornar para o acampamento-base em 26 de maio.

"As possibilidades de que tenham sobrevivido são muito poucas a uma altitude de 4.600 a 5.500 metros. É quase impossível que estejam vivos", continuou a fonte militar.

Uma fonte policial declarou à AFP que os socorristas tentariam chegar ao local, onde os corpos foram vistos. Uma entrevista coletiva está prevista para o fim do dia.

Uma equipe de socorristas a pé chegou ao acampamento-base, mas ainda deve subir 90 quilômetros para alcançar a zona na altitude, onde estavam os oito montanhistas.

Segundo o "Sydney Morning Herald", a cidadã australiana se chama Ruth McCance e é de origem britânica. O jornal informa que a última comunicação recebida por seu marido era um texto de uma semana atrás que dizia "OK no acampamento-base".

Um dos montanhistas britânicos é Richard Payne, professor na Universidade de York, na Grã-Bretanha. "Continuamos muito preocupados com sua segurança, e nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e seus colegas", afirmou um porta-voz da universidade.

Centenas de montanhistas chegam de todo mundo à Índia todos os anos para tentar alcançar o cume da cadeia do Himalaya.

