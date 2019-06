A seleção dos Estados Unidos, atual campeã do mundo, massacrou a Tailândia fazendo 13 a 0, e conseguindo assim a maior goleada da história das Copas do Mundo femininas, nesta terça-feira em Reims, na França.

O recorde pertencia à Alemanha que no mundial de 2007, na China, venceu a seleção da Argentina por 11 a 0.

A estrela Alex Morgan, que abriu o placar de cabeça logo aos 12 minutos, marcou cinco gols na partida.

Rose Lavelle (20) e Lindsey Horan (32) fizeram os outros dois gols antes do intervalo.

Na segunda etapa uma avalanche caiu sobre as tailandesas. Foram quatro gols em apenas seis minutos: dois de Sam Mewis (50, 54) seguidos de Morgan (53) e Lavelle (56). Alex Morgan voltaria a marcar mais três vezes (74, 81, 87). Megan Rapinoe também participou do festival (79), assim como Mallory Puggh (85). A lendária Carli Llloyd, de 36 anos, deixou o seu já nos acréscimos (90+2).

As americanas, que sempre terminaram no pódio nas sete Copas anteriores, lutam para manter o título e acrescentar uma quarta estrela à camisa.

A treinadora da Tailândia, seleção que ocupa a 34ª posição no ranking da Fifa, Nuengrutai Srathongvian, lamentou a goleada histórica: "Temos que aceitar esse placar, não fizemos o suficiente em campo. Temos que aceitar que elas são muito fortes e que jogaram muito bem. Mas não temos desculpas".

Srathongvian não desanimou e se mostrou otimista: "Vamos tentar melhorar. Minhas jogadoras esperavam muito por este momento e elas estão muito decepcionadas porque elas não esperavam esse placar. Elas queriam deixar uma boa impressão e deram o máximo. Ainda restam dois jogos e tenho certeza que elas vão se recuperar".

Com o resultado, as americanas confirmam seu favoritismo e assumem a liderança isolada do grupo F na frente da Suécia, que mais cedo venceu o Chile por 2 a 0.

-- Próximos jogos (horário de Brasília):

16/06 (13h00): Estados Unidos - Chile

16/06 (10h00): Suécia - Tailândia

20/06 (16h00): Tailândia - Chile

20/06 (16h00): Suécia - Estados Unidos

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Estados Unidos 3 1 1 0 0 13 0 13

2. Suécia 3 1 1 0 0 2 0 2

3. Chile 0 1 0 0 1 0 2 -2

4. Tailândia 0 1 0 0 1 0 13 -13

* AFP