Os Estados Unidos, atuais defensores do título, manteve sua campanha perfeita na Copa do Mundo da França de futebol feminino, derrotando nesta quinta-feira por 2 a 0 a Suécia e garantindo a primeira colocação do Grupo F.

A Espanha, classificada como segunda do Grupo B, esperava a definição desta chave para conhecer seu adversário nas oitavas. O duelo contra as norte-americanas será na segunda-feira, em Reims.

O primeiro gol do 'Team USA' em Le Havre foi marcado logo aos 2 minutos de jogo por Lindsey Horan, após escanteio cobrado por Megan Rapinoe.

Tobin Heath ampliou a vantagem norte-americana aos 5 minutos do segundo tempo, após jogada individual na área sueca e uma finalização com pouco ângulo.

As americanas encerraram sua participação no grupo com perfeitos 9 pontos, 18 gols marcados e nenhum sofrido. Ao mesmo tempo, se vingaram da Suécia, equipe que as eliminou nas quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Já a Suécia, que também estava classificada às oitavas, terá pela frente no mata-mata da Copa do Mundo o Canadá, segundo do grupo E.

Na outra partida do grupo F, a seleção do Chile terminou na terceira colocação ao vencer por 2 a 0 a Tailândia, mas não ficou entre as quatro melhores terceiras colocadas da chave de grupo e foi eliminada.

* AFP