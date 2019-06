O goleiro brasileiro Neto, que estava no Valencia desde 2017, foi contratado pelo Barcelona, em uma negociação que integra a operação da saída do goleiro holandês Jasper Cillessen do Barça para o Valencia.

Cillessen (30 anos), estava no Barcelona desde 2016 e foi negociado com o Valencia por 35 milhões de euros.

Neto faz a viagem contrária por um valor similar: 26 milhões de euros mais outros nove variáveis, segundo o Barcelona.

O brasileiro, de 29 anos, assinará com o clube pelas quatro próximas temporadas, até 2022-2023, com uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros, informou o Barça em um comunicado.

Depois de passar por Fiorentina e Juventus, Neto chega ao Barcelona para a reserva do alemão Marc-André Ter Stegen.

* AFP