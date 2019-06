O goleiro italiano Gianluigi Buffon, de 41 anos, deixará o Paris Saint-Germain, anunciou nesta quarta-feira o clube francês, após uma temporada decepcionante para o ex-jogador da Juventus, que não conseguiu ajudar o PSG a conquistar a Liga dos Campeões.

"Após uma longa e serena reflexão, o Paris Saint-Germain e Gianluigi Buffon entraram em acordo pela não renovação do contrato do lendário goleiro, que se concluirá no próximo 30 de junho", anunciou o PSG. O clube parisiense alternou no gol nesta temporada entre Buffon e Alphonse Aréola, de 26 anos.

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, já havia anunciado em 10 de maio sua intenção de acabar com este rodizio para a próxima temporada.

"Não podemos continuar assim. Somo o primeiro clube da história do futebol que fez isso", declarou o técnico alemão. "Era uma possibilidade com os dois, mas não podemos continuar assim, já que é uma posição especial que requer confiança, automatismos. Não é possível mudar a cada dois ou três jogos".

O ex-goleiro da seleção italiana disputou 25 jogos pelo PSG em todas as competições, conquistando os títulos do Campeonato Francês e a Supercopa francesa, mas não conseguiu passar pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, eliminado pelo Manchester United.

Com sua saída, o PSG contará no gol com Aréola e o retorno do alemão Kevin Trapp, que estava emprestado ao Eintracht Frankfurt.

* AFP