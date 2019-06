O atacante francês do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, vai assinar com o Barcelona, disse nesta quarta-feira o conselheiro delegado do clube da capital espanhola, Miguel Ángel Gil Marín.

"Para mim está claro há muito tempo, desde março. Ele vai para o Barcelona", declarou Gil Marín ao canal de TV Toros, da Movistar.

Antoine Griezmann anunciou no mês passado que vai deixar o Atlético depois de cinco temporadas. Nas últimas semanas a imprensa não deixou de especular sobre sua ida ao clube catalão, atual campeão da Liga espanhola.

A saída de Griezmann do Atlético, decidida por ele mesmo, se soma à do uruguaio Diego Godín, embora no caso deste foi porque a equipe não lhe fez uma proposta de renovação.

Griezmann ficou há um ano na mesma situação mas no final decidiu não se transferir para o Barcelona e permanecer na equipe comandada por Diego Simeone.

O atacante francês, de 28 anos, disse ao anunciar sua partida que precisa de "outros desafios", e no passado repetiu que gostaria de ganhar a Liga dos Campeões, cuja final já disputou duas vezes com o Atlético (2014 e 2016), mas perdeu nas duas ocasiões para o Real Madrid.

* AFP