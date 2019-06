Lewis Hamilton (Mercedes) largará na pole position no domingo (23) no Grande Prêmio da França, 8ª prova do Campeonato Mundial de F1, depois de ter conseguido o melhor tempo nas classificatórias deste sábado (22) no circuito Paul Ricard, à frente de seu companheiro de equipe Valtteri Bottas.

As duas Mercedes superaram a Ferrari de Charles Leclerc e a Red Bull-Honda de Max Verstappen.

Está será a 86ª pole da carreira do piloto britânico e a sexta vez este ano em que a Mercedes ocupa a primeira fila de largada de um Grande Prêmio.

Hamilton fez um tempo de 1:28.319, pulverizando o tempo que obteve no ano passado e que fez com que largasse na frente. Hamilton superou Bottas em 286 milésimos.

"Valtteri se mostrou muito rápido ao longo dos treinos livres, eu tentei compensar meu atraso", indicou o piloto britânico.

"Lewis fez uma volta muito boa", reconheceu o piloto finlandês, acrescentando que a pole foi decidida "por detalhes".

Hamilton e Bottas dividem todas as vitórias desde o início da temporada (5 para Hamilton e 2 para Bottas). O britânico lidera o mundial com 162 pontos, contra 133 de Bottas.

A sessão classificatória evidenciou a boa fase das McLaren-Renault que terminaram em 5º e 6º respectivamente com o britânico Lando Norris e o espanhol Carlos Sainz.

A largada do Grande Prêmio está prevista para as 10h10 (pelo horário de Brasília) de domingo.

-- Grid de largada do GP da França:

1ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

3ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault)

4ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

5ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

6ª fila:

Alexander Albon (TAI/Toro Rosso-Honda)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

7ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes)

8ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

9ª fila:

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda)

* AFP