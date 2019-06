A Holanda venceu por 3 a 1 a Inglaterra de virada na prorrogação, nesta quinta-feira pelas semifinais da Liga das Nações, e se classificou para disputar a final da competição contra Portugal, no próximo domingo.

Marcus Rashford abriu o placar em cobrança de pênalti (32 min), antes de Matthijs de Ligt deixar tudo igual de cabeça no segundo tempo (72). Na prorrogação, os holandeses foram buscar a vitória com gols de Kyle Walker (97), contra, e Quincy Promes (113).

A tempestade que caiu durante a tarde no estádio Afonso Henrique de Guimarães, em Portugal, se reproduziu sobre o campo de jogo úmido e rápido, com as duas seleções buscando o gol do adversário de maneira insistente.

A Holanda teve maior posse de bola com Frenkie de Jong como base do meio de campo distribuindo as jogadas e a segurança de ter Virgil van Dijk na zaga.

Mas, em seu momento de maior pressão na partida, a Holanda acabou levando o primeiro gol, após Matthijs de Ligt derrubar Rashford na área. O próprio atacante inglês foi para a cobrança e abriu o placar para a Holanda.

Na volta do intervalo, os holandeses voltaram a pressionar em busca do empate e, pouco a pouco, foram encurralando a Inglaterra dentro de sua área.

Foi aí que entrou De Ligt, que subiu mais que a zaga inglesa e cabeceou um escanteio para os fundos das redes, empatando a partida e levando para a prorrogação a decisão do classificado para a final da Liga das Nações.

Na prorrogação, os holandeses seguiram superiores e, aproveitando duas saídas de bola erradas da zaga inglesa, selaram a vitória.

Primeiro com um gol contra de Walker, que jogou contra a própria meta ao tentar impedir que Promes empurrasse a bola para um gol sem goleiro de dentro da pequena área. Em seguida com o próprio Promes, que dessa vez não teve problemas para finalizar sem marcação.

* AFP