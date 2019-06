A Juventus de Turim está interessada na estrela holandesa do Ajax, Matthijs de Ligt, e para isso estaria disposta a pagar cerca de 70 milhões de euros, informou o jornal De Telegraaf neste sábado.

O jovem zagueiro central já foi noticiado como possível reforço também do Barcelona e do Paris Saint-Germain, mas o campeão italiano está "seduzindo o defensor do Ajax com um contrato quase impossível de recusar, além da presença do astro Cristiano Ronaldo", diz o jornal.

Esta informação surge depois de uma conversa entre Ronaldo e De Ligt captada pelas câmeras de televisão após a final da Liga das Nações entre Portugal e Holanda, na qual o craque português teria pedido ao holandês para que se juntasse a ele na Juve.

"No início eu não estava entendendo. Fiquei um pouco surpreso, então eu ri. Mas eu não disse nada", garantiu De Ligt.

Segundo a rede de televisão holandesa NOS, o jogador poderia receber entre 15 e 20 milhões de euros por ano na Juventus, por um contrato de cinco anos.

De Ligt não seria o primeiro jogador transferido do Ajax para a Juve. O goleiro Edwin van der Sar jogou 66 partidas com o clube italiano entre 1999 e 2001.

* AFP