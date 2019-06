O tenista Rafael Nadal conquistou no domingo seu 12º título de Roland Garros mas não conseguiu reduzir a distância no ranking da ATP para o número 1, Novak Djokovic, devido ao fato do sérvio ter chegado às semifinais nesta edição, superando o desempenho de 2018 quando caiu nas quartas.

O austríaco Dominic Thiem, que repetiu a final no torneio parisiense, se manteve na 4ª posição, longe do terceiro, o suíço Roger Federer, que foi semifinalista depois de três anos de ausência.

O jovem russo Karen Khachanov, integrante da 'NextGen', alcançou nesta segunda sua melhor posição no ranking ao tirar da nona colocação o argentino Juan Martín Del Potro, que caiu para 12º depois de ser eliminado exatamente por Khachanov nas oitavas de Roland Garros.

O suíço Stanislas Wawrinka também protagonizou uma grande subida (ganhou 9 posições) e já é o 19º após sua eliminação diante de Federer nas quartas de final na capital francesa.

- Ranking da ATP de 10 de junho:

1. Novak Djokovic (SRB) 12.715 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7.945

3. Roger Federer (SUI) 6.670

4. Dominic Thiem (AUT) 4.685

5. Alexander Zverev (ALE) 4.360

6. Stefanos Tsitsipas (ALE) 4.215

7. Kei Nishikori (JPN) 4.040

8. Kevin Anderson (RSA) 3.565

9. Karen Khachanov (RUS) 2.980 (+2)

10. Fabio Fognini (ITA) 2.785 (+2)

11. John Isner (EUA) 2.715 (-1)

12. Juan Martín Del Potro (ARG) 2.695 (-3)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.625 (+1)

14. Borna Coric (CRO) 2.525 (+1)

15. Marin Cilic (CRO) 2.395 (-2)

16. Gael Monfils (FRA) 2.055 (+1)

17. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.970 (-1)

18. Milos Raonic (CAN) 1.960

19. Stanislas Wawrinka (SUI) 1.715 (+9)

20. Roberto Bautista (ESP) 1.690 (+1)

