Jogue onde jogar, Neymar ficará de fora dos três próximos jogos da Liga dos Campeões, após a confirmação, nesta quarta-feira, por parte da Uefa da suspensão do atacante por insultar a arbitragem.

A entidade disciplinar da Uefa negou a apelação do Paris Saint-Germain. O atacante havia sido punido por insultar os árbitros da partida de volta das oitavas de final da Champions do PSG contra o Manchester United.

Em 6 de março, logo após a surpreendente eliminação do PSG, Neymar desabafou nas redes sociais, criticando os árbitros por um pênalti a favor dos ingleses nos minutos finais do jgo, após revisão do lance com o VAR.

Lesionado naquele momento e obrigado a assistir ao jogo da tribuna de honra do Parque dos Príncipes, Neymar escreveu no Instagram: "É uma vergonha! Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando lance em câmera lenta. Isso não existe", seguindo com alguns xingamentos pesados.

Em 25 de abril, a comissão disciplinar suspendeu o jogador em primeira instância de três jogos em competições da Uefa.

Esta ausência dos campos europeus até início de novembro escurece ainda mais o futuro de Neymar.

Lesionado no mesmo pé há duas semanas, cortado da seleção que disputa a Copa América e acusado de estupro, o ex-jogador do Barcelona vê seu nome envolvido em diversos rumores de transferências.

- "Ninguém obrigou Neymar a assinar" -

Segundo diferentes veículos da imprensa, o PSG estaria disposto a deixar Neymar sair em troca de uma grande proposta, e uma eventual volta a Barcelona ganha força.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, fortaleceu estes rumores com fortes declarações à revista France Football: "Temos contratos que precisam ser respeitados (tem vínculo com o PSG até 2022), mas a prioridade a partir de agora é a adesão total a nosso projeto. Ninguém obrigou Neymar a assinar aqui".

Vítima de repetidas lesões, o jogador mais caro do mundo (222 milhões de euros) teria o passe atualmente avaliado em 124,7 milhões de euros, segundo o Observatório do Futebol (CIES).

Resta saber se o Barça fará tal esforço para promover a volta de Neymar ao Camp Nou, onde o brasileiro brilhou entre 2013 e 2017. Alguns especialistas não descartam uma troca de peças (Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé...) para facilitar a negociação.

Caso Neymar volte a jogar com Messi e Suárez, o Barça já sabe que o atacante brasileiro ficará de fora da metade da fase de grupos da Liga dos Campeões.

* AFP