"Neymar quer voltar ao Barça", afirmou nesta quinta-feira Jordi Cardoner, vice-presidente do clube, ao mesmo tempo que indicou que a diretoria não examinou o caso até o momento nem entrou em contato com o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain.

"O que é correto, hoje, é o que li, ouvi, o que parece certo é que Neymar quer voltar ao Barça", declarou Cardoner em uma entrevista coletiva no Camp Nou.

"É provável que Neymar queira voltar ao Barça, mas nós, na diretoria, não examinamos, o tema não foi colocado sobre a mesa", completou.

"Mas que o Barça estaria trabalhando para contratar Neymar, esta parte não posso concordar. No momento, a única coisa que está acontecendo conosco, não apenas com Neymar, é que há tantos jogadores que querem jogar em um grande time como o Barcelona", continuou.

Neymar, que em 2017 deixou o clube catalão ao ser contratado por 222 milhões de euros pelo PSG, estaria interessado em retornar ao time espanhol, segundo a imprensa.

O jornal Sport publicou na terça-feira que o brasileiro de 27 anos e o Barcelona chegaram a um "acordo verbal" para o retorno, com um contrato de cinco anos.

