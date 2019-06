Cerca de 9.000 policiais portugueses vão se encarregar de garantir a segurança durante a reta final da Liga das Nações, a nova competição da Uefa que será disputada de quarta-feira a domingo nas cidades de Porto e Guimarães, no norte do país, anunciaram as autoridades portuguesas.

"A operação vem sendo preparada há vários meses", garantiu o oficial responsável pela operação, Alexandre Coimbra, em uma entrevista coletiva.

As forças de ordem terão que evitar qualquer problema com os mais de 15.000 torcedores ingleses aguardados e os cerca de 5.000 torcedores holandeses, que vão acompanhar o duelo entre suas seleções na quinta-feira em Guimarães na segunda semifinal do torneio.

A competição vai começar na quarta no Porto com a partida entre Portugal e Suíça, que terá a presença de cerca de 2.500 torcedores suíços, segundo os números anunciados na terça-feira pela polícia portuguesa.

Na semana passada, o técnico inglês Gareth Southgate e a Federação Inglesa de Futebol (FA) pediram aos torcedores que se comportem bem em Portugal.

"Vocês fazem parte de nossa equipe. Façam que este país se sinta orgulhoso", pediu Southgate em um vídeo da FA divulgado como parte da campanha "Don't Be That Idiot" ("Não seja esse idiota").

* AFP