Cristiano Ronaldo fez nesta quarta-feira um retorno triunfal após seis meses longe da seleção portuguesa. O atacante marcou os três gols da vitória de 3 a 1 sobre a Suíça no Estádio do Dragão, no Porto, classificando Portugal à final da Liga das Nações, que será disputada no domingo.

CR7 abriu o placar aos 25 minutos mas no segundo tempo os suíços igualaram por meio de Ricardo Rodríguez (57, de pênalti). Quando parecia que o jogo terminaria empatado no tempo regulamentar, o astro português garantiu a vaga marcando mais dois gols nos últimos minutos da partida (88 e 90). Portugal espera na final o vencedor do duelo entre Inglaterra e Holanda, que se enfrentam na quinta-feira, na cidade de Guimarães.

No início do jogo, Portugal dominava mas sofria para encontrar uma brecha na sólida defesa da seleção suíça, que recuada, esperava para sair no contra-ataque.

Foi então que apareceu Cristiano Ronaldo que com uma bela cobrança de falta aos 25 minutos mandou a bola para o fundo das redes, longe do alcance do goleiro, que ficou sem ação.

Cristiano, que não marcava de falta com sua seleção desde o duelo com a Espanha na Copa do Mundo da Rússia (3-3), dava tranquilidade aos portugueses com a vantagem.

No início do segundo tempo, uma confusão agitou a partida. O árbitro alemão Félix Brych marcou um pênalti polêmico após um pequeno contato de Nelson Semedo sobre o suíço Steven Zuber na área portuguesa. O juiz só confirmou a penalidade depois da revisão feita pelo VAR, e anulou um outro pênalti sobre Bernardo Silva, que havia acabado de marcar na jogada seguinte a favor de Portugal.

Ricardo Rodriguez converteu e empatou a partida (56).

O jogo então ficou bastante disputado, com as duas equipes atacando, até que faltando pouco para o final, Cristiano Ronaldo arrematou com força um cruzamento da direita de Bernardo Silva e fez 2 a 1 (88).

O gol foi um golpe contra os suíços, que baixaram a guarda. Dois minutos depois CR7 entrou em velocidade na área, pedalou diante do defensor e chutou no canto para garantir a vitória por 3 a 1 e a classificação para a final da Liga das Nações.

O astro alcançou com esse 'hat trick' a marca de 88 gols em 157 jogos vestindo a camisa da seleção de Portugal. Campeão da Eurocopa em 2016, Cristiano Ronaldo espera levantar mais uma taça no domingo, contra Inglaterra ou Holanda.

* AFP