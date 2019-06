O lateral-direito brasileiro Rafinha vai deixar o Bayern de Munique para assinar com o Flamengo, confirmou nesta segunda-feira o clube campeão da Bundesliga.

O jogador de 33 anos se despediu da equipe alemã no mês passado depois de oito anos no clube, e seu contrato termina oficialmente no dia 30 de junho.

Nesta segunda, o Flamengo e o clube da Baviera confirmaram que Rafinha havia assinado um contrato de dois anos com o time carioca, pondo fim a 14 anos no futebol europeu.

Rafinha chegou ao Bayern vindo do Genoa da Itália em 2011, para onde foi transferido após jogar em outra equipe alemã, o Schalke 04.

O lateral vestiu 266 vezes a camisa do Bayern e conquistou 18 títulos, sendo que uma Liga dos Campeões e 7 campeonatos alemães.

Apesar de nunca ter sido um titular habitual, o brasileiro era muito popular entre os companheiros, e recebeu uma emotiva despedida em maio junto com os veteranos ídolos do clube, Arjen Robben e Franck Ribery.

* AFP