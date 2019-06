O Real Madrid anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante sérvio Luka Jovic, do Eintracht Frankfurt, para as próximas seis temporadas.

"O Real Madrid C. F. e o Eintracht Frankfurt entraram em acordo pela transferência de Luka Jovic, pendente de um reconhecimento médico. O jogador fica vinculado ao clube durante as seis próximas temporadas, até 30 de junho de 2025", anunciou o clube merengue em seu site.

"O clube se reforça com um atacante que nesta temporada foi um das grandes sensações do futebol europeu" com apenas 21 anos, comemorou o Real.

Os valores da negociação não foram divulgados, embora o diário esportivo espanhol Marca afirme que a transferência movimentará cerca de 60 milhões de euros.

Ainda segundo o Marca, 30% desse valor será pago ao Benfica, que havia emprestado Jovic ao Eintracht.

Jovic, revelado pelo Estrela Vermelha de Belgrado, já aparecia como um possível reforço do Real Madrid, após mostrar seu talento durante dois anos na Bundesliga, na qual ganhou a Copa da Alemanha e chegou às semifinais da última Liga Europa com o Eintracht.

"Estava claro que não seríamos capazes de recusar propostas de um certo tamanho. Para o Eintracht é uma boa e importante transferência. Desejamos a Luka o melhor no futuro", declarou nesta terça-feira Fredi Bobic, diretor esportivo do clube alemão.

Jovic é a terceira contratação oficial do Real Madrid para a próxima temporada, se juntando a dois brasileiros, o zagueiro Eder Militão (Porto) e o atacante Rodrygo (Santos).

Após vários anos passivos no mercado de transferências, o Real Madrid está focado em se reforçar para recuperar o brilho perdido e está perto de anunciar a chegada do atacante belga Eden Hazard, do Chelsea, segundo a imprensa.

* AFP