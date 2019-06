O colombiano James Rodríguez deixará o Bayern de Munique a pedido do jogador, confirmou nesta terça-feira o presidente do conselho do clube, Karl-Heinz Rummenigge.

"A princípio, a decisão está tomada, porque ele veio me ver antes do fim da temporada para pedir que não exercesse a opção de compra", declarou Rummenigge, confirmando as informações que apareceram na imprensa alemã na segunda-feira.

"Exercer essa opção contra a vontade do jogador não faria sentido", completou o dirigente do Bayern, "não podemos comprar um jogador de 42 milhões de euros, com um salário importante, se não podemos lhe oferecer uma vaga de titular na equipe".

Segundo Rummenigge, o meia colombiano de 27 anos, que chegou ao Bayern emprestado pelo Real Madrid em 2017, queria um lugar fixo na equipe titular: "Aqui, não há garantias", respondeu o dirigente, que se disse um admirador do futebol de James.

Em 67 jogos com o Bayern, James marcou 15 gols e deu 20 assistências, mas nunca conseguiu se firmar sob o comando do técnico croata Niko Kovac.

O futuro do colombiano parece incerto, já que o Real Madrid também não parece ter uma vaga na equipe a lhe oferecer. A imprensa cogita uma possível transferência para o Napoli, no qual reencontraria o técnico Carlo Ancelotti, que queria fazer dele um dos pilares do Bayern na temporada 2017-18, antes de ser demitido.

* AFP