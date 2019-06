A Suécia venceu o Canadá por 1 a 0 nesta segunda-feira em Paris, nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina, e vai enfrentar nas quartas a poderosa Alemanha, segunda do ranking da Fifa.

O gol da vitória foi marcado por Stina Blackstenius no segundo tempo (55) e a goleira Hedvig Lindahl ainda defendeu um pênalti cobrado pela canadense Beckie (69).

A expectativa era de que a partida fosse equilibrada e foi o que aconteceu. Nenhuma das seleções conseguia criar chances reais de gol, até que a Suécia aproveitou um contra-ataque para marcar.

A jogada começou com uma bola roubada que gerou um rápido contra-ataque das escandinavas com uma abertura para a esquerda onde estava Kosovare Asllani. Ela cruzou na área para a finalização de Blackstenius.

As duas jogadoras do Linkopings, da liga sueca, mostraram entrosamento.

As suecas levaram um susto quando Asllani cometeu um pênalti aos 23 do segundo tempo com um toque de mão dentro da área, mas o chute da canadense Janine Beckie, atacante do Manchester City, foi defendido pela goleira Hedvig Lindahl, que mandou para escanteio.

Depois desse gol, a partida ganhou mais ritmo e as chances de gol foram sendo criadas.

Agora a Suécia vai encarar a Alemanha, para quem perdeu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016 (2-1), e o bronze em Atlanta-2004 (1-0).

As alemãs, bicampeãs mundiais, também venceram as suecas na final da copa do Mundo dos EUA em 2003 (2-1).

* AFP