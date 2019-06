O técnico suíço Lucien Favre prolongou o contrato com o Borussia Dortmund até a final da temporada 2020-2021, anunciou nesta terça-feira o clube alemão.

Favre, 61 anos, assumiu o comando do Borussia Dortmund no ano passado e conquistou o vice-campeonato alemão, ficando atrás apenas do Bayern de Munique, campeão pela sétima vez consecutiva.

"Lucien desenvolveu estruturas claras e permitiu a nossos jogadores evoluírem. Ele respondeu 100% a nossas expectativas", afirmou o diretor esportivo do clube, Michael Zorc.

O ex-técnico do Nice e do Borussia Mönchengladbach tinha contrato até o fim da próxima temporada.

* AFP