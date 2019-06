Os Golden State Warriors querem renovar o contrato do ala Kevin Durant e do armador Klay Thompson apesar de suas graves lesões, que vão deixá-los afastados das quadras por pelo menos a maior parte da próxima temporada, confirmou nesta sexta-feira o diretor geral da franquia californiana.

"Temos a maior consideração por esses jogadores. Eu não seria um bom dirigente se não compreendesse o valor que eles têm para nossa equipe", afirmou Bob Myers um dia depois que os Warriors foram destronados como campeões da NBA pelo Toronto Raptors, que venceu no sexto jogo da final por 114-110.

"São dois jogadores fantásticos. São o tipo de jogadores pelos quais é preciso dar tudo para ficar com eles", acrescentou Myers.

Durant, de 30 anos, sofreu na segunda-feira durante o quinto duelo uma ruptura do tendão de Aquiles de seu pé direito e a previsão é de que fique afastado de oito a doze meses.

Thompson, de 29, teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo na quinta-feira no final do terceiro quarto e também poderá perder toda a próxima temporada.

Os dois estarão sem contrato a partir de 30 de junho.

"A lesão de Kevin redefiniu completamente o que pode acontecer. Não sei o que Kevin quer fazer mas sei que todos nós queremos que ele fique", disse o técnico da equipe, Steve Kerr.

O pai de Klay, Mychal, ex-jogador dos Lakers entre outros clubes, declarou ao jornal San Francisco Chronicle que não tem nenhuma dúvida de que seu filho renovará com os Warriors.

* AFP