O Diário Catarinense fez um levantamento do funcionamento dos principais serviços em cidades de todas as regiões do Estado durante o Natal. Confira as informações referentes a Chapecó:



Comércio de rua (informações CDL*)

Dia 23: das 9h às 22h

Dia 24: das 9h às 14h

Dia 25: fechado

Dia 26: das 13h às 18h

De 27 a 30: normalmente

Dia 31: até 12h

1º: abre depois das 12h

*A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Chapecó esclarece que apenas sugere os horários de abertura, mas que os lojistas têm liberdade para abrir e fechar no horário que quiserem, conforme convenção coletiva.

Atendimentos na saúde

Unidade de Pronto Atendimento, localizado na Rua Sete de Setembro 2106-D, bairro Presidente Médici, 24 horas.

Pronto Atendimento da Efapi 24 horas, localizado na Rua Cunha Porã, atenderá normalmente.

CAPS AD III 24 horas, localizado na Rua Porto Alegre 815-E, atendimento normal.

As unidades de saúde manterão atendimento normal nos dias 23 e 30.

Coleta do lixo

O horário da coleta do lixo será diferenciado conforme a seguinte programação:

Dia 24

O horário da coleta convencional orgânica diurna será antecipado, iniciando às 6h30min;

O horário da coleta convencional orgânica vespertina/noturna será antecipada, iniciando às 15:30 horas;

A coleta seletiva diurna será antecipada, iniciando às 06:30 horas;

O horário da coleta seletiva vespertina/noturna será antecipada, iniciando às 15:30 horas;

A varrição urbana trabalhará normalmente até as 11:00 horas;

As equipes de apoio e ajardinamento não trabalham.

Dia 25

A varrição urbana trabalhará das 04:00 às 09:00 horas da manhã;

Não será realizada a coleta orgânica;

Não será realizada a coleta seletiva.

Dia 31

O horário da coleta convencional orgânica diurna será antecipado, iniciando às 06:30 horas;

O horário da coleta convencional orgânica vespertina/noturna será antecipada, iniciando às 15:30 horas;

A coleta seletiva diurna será antecipada, iniciando às 06:30 horas;

O horário da coleta seletiva vespertina/noturna será antecipada, iniciando às 15:30 horas;

A varrição urbana trabalhará normalmente até as 11:00 horas.

Dia 1º

A varrição urbana trabalhará das 04:00 às 09:00 horas da manhã;

Não será realizada a coleta orgânica;

Não será realizada a coleta seletiva.

Após os feriados, os itinerários e horários de coleta serão normalizados.

Restaurante Popular

Também foi determinado recesso das atividades do Restaurante Popular – Bandejão e do Restaurante Popular da Efapi, entre 22 de dezembro até 6 de fevereiro.

Secretaria de Cultura

Espaços públicos vinculados à Secretaria de Cultura terão recesso e horário diferenciado.

Haverá recesso das atividades da Escola de Artes de Chapecó e da Galeria Municipal do Centro de Cultura e Eventos entre 2 de janeiro e 3 de fevereiro.

O horário de funcionamento da Biblioteca Pública Municipal Neiva Maria Andreatta Costela, Memorial Paulo de Siqueira, Museu da História e Arte de Chapecó, Museu Antônio Selistre de Campos, Galeria de Artes Dalme Marie Grando Rauen e do Arquivo Público Municipal, entre 2 e 31 de janeiro, será das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira.

No CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado, entre 2 e 31 de janeiro, o horário de atendimento será das 7 às 22 horas, de segunda a domingo.

Supermercados

Associação Catarinense de Supermercados (Acats) informa que as lojas de supermercados estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2017. Nos demais dias o funcionamento é normal mediante a escala de horários de cada loja.

Bancos

As agências bancárias abrem normalmente para atendimento ao público no dia 23. O dia 29 será o último dia útil do ano para o setor bancário. As agências bancárias irão abrir normalmente para atendimento ao público, possibilitando a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 30 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte aos feriados (26/12 e 02/01/2017), sem a incidência de multa por atraso.

Casan e Celesc

Funcionam normalmente, sem atendimento interno nos finais de semana.

Procon estadual

Atenderá no período de recesso, de segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 18h.

Detran

Não terá atendimento entre 22 e 25 de dezembro e entre 29 de dezembro e 2 de janeiro.

Defesa civil

Orienta a população, em caso de emergência, que comunique à coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Hemosc

Não funcionará nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Toda a rede abre normalmente a partir do dia 2 de janeiro