Florianópolis terá uma festa de Ano-Novo mais econômica neste ano. Serão 12 minutos de fogos de artifício — na festa passada foram 22 minutos no total — e shows locais por meio de parceria público-privada.

Na contramão da maioria das cidades, Balneário Camboriú tem a expectativa de realizar um dos maiores eventos do Sul do Brasil, contando com o terceiro maior público do país, segundo a secretaria de Turismo. As duas cidades devem receber milhares de visitantes — a expectativa é que a cidade do Litoral Norte recepcione 1 milhão de pessoas na virada. Confira os serviços e como ficará o trânsito para comemorar sem imprevistos.

Florianópolis

Com redução de 15 toneladas e 10 minutos a menos de fogos de artifício, a tradicional atração do Ano-Novo na Capital será bem menor neste ano. A participação da Prefeitura de Florianópolis no Réveillon 2017 ficou restrita à infraestrutura.

O espetáculo da queima de fogos de 12 minutos será totalmente custeado pela iniciativa privada, assim como os shows locais. Apesar da redução, a Secretaria Municipal de Turismo não acredita em impactos no número de turistas — são esperados 300 mil na Av. Beira-Mar Norte.

— O Brasil inteiro reduziu, inclusive o Rio de Janeiro. Vai ser a mesma festa, o mesmo glamour — defende a secretária.

Uma das novidades deste ano é a presença de 18 food trucks na festa da virada. Assim como em 2015, não haverá festa na Beira-Mar Continental, somente banheiros públicos e segurança.



Balneário Camboriú

Confira como será a festa em outras cidades



Bombinhas

A partir das 23h a banda local Noe Jack se apresenta em um palco na Praia de Bombas. Nas praias do Centro, Canto Grande e Zimbros haverá DJs para animar quem for à orla para festejar a virada.



Blumenau

Serão três pontos com fogos: o principal ficará na Ponte de Ferro, com dois locais alternativos no Museu da Água e Prainha. Serão 12 toneladas de fogos de artifício com 15 minutos de duração. Terá também apresentações de bandas na Av. Beira-Rio até 2h da manhã.



Imbituba

Evento acontece no Canto da Praia da Vila, numa área fechada. Em toda a orla da praia deve reunir cerca de 20 mil pessoas.



Laguna

A festa vai ser na areia do Mar Grosso. Bandas locais vão agitar a noite e evento deve ir até 3h com um trio elétrico na avenida Beira Mar.



Navegantes

A noite terá shows com a cantora gospel Paula Medeiros e com a dupla Dany e Rafa no palco da Praça Central. Haverá também queima de fogos de aproximadamente 15 minutos em três pontos, na ilha da praia de Gravatá, em Meia Praia e na Praia Central.



Piratuba

A programação terá apresentações culturais e queima de fogos na Avenida 18 de Fevereiro. As atrações são gratuitas.

