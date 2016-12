Imagem de satélite no Sul do Brasil mostra nuvens carregadas na altura da Argentina e parte do Uruguai.

Apesar do predomínio do sol nas primeiras horas deste domingo, o dia é de alerta no tempo em Santa Catarina. Isso ocorre pela influência de uma massa de ar quente e úmido, o que provoca risco de pancadas de chuva entre a tarde e a noite no Estado. A Epagri/Ciram, que monitora o tempo em SC, publicou nota em sua página na internet chamando atenção para possibilidade de temporais, fortes rajadas de vento e até queda de granizo. O alerta vale especialmente para cidades do Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte.

— Dia típico de verão, com sol e algumas nuvens, e pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Risco de temporais, especialmente no Planalto Norte, Vale e Litoral Norte — explica a meteorologista da Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz.

Amanhecer de domingo de Natal no Canto da Lagoa, em Florianópolis Foto: Luiz Daudt Junior / Agência RBS

Veja a previsão por regiões*:



LITORAL NORTE: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 23ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

(*Para todas as áreas há alerta para temporais, descargas elétricas e queda de granizo. Em algumas regiões as rajadas de vento alcançam os 60km/h)

Previsão para o início da semana:

A tendência para o início da última semana de 2016 é de um dia típico de verão. Ou seja, a segunda começa com algumas nuvens, temperaturas em elevação e pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite. Há risco de temporais em algumas regiões.



Para terça-feira a previsão é de pancadas de chuva já a partir da manhã no Oeste e Sul do Estado. Isso ocorre devido ao avanço de uma frente fria (nome que nada tem a ver com "temperatura", já que é um sistema de chuva). Nas demais áreas do Estado a terça-feira terá aberturas de sol, mas com aumento na nebulosidade e pancadas de chuva a partir da tarde. E mais uma vez o dia deve terminar com risco de temporais.

