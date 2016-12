Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Comércio de rua, shoppings, banco, Detran e serviços de saúde terão horário diferenciado neste Natal. Embora neste ano a data não caia em um feriadão, alguns serviços públicos fizeram folga estendida e já entraram em recesso. Já o comércio estenderá o expediente no dia 23 e fechará mais cedo no 24. Confira e evite imprevistos:

Comércio de rua (informações CDL)



Dia 23: normalmente

Dia 24: funciona até 17h

Dia 25: fechado

Dia 26: abre a partir das 13h

De 27 a 30: normalmente

Shopping center (informações CDL)

Dia 23: das 10h às 23h

Dia 24: das 10h às 17h

Dia 25: fechado (exceto áreas de lazer e comércio)

De 26 a 30: das 10h às 22h

Coleta de lixo

Serviço da Comcap será mantido todos os dias

Ônibus

A frota do transporte coletivo da Capital ganhará reforço nos sábados que vão corresponder à véspera de Natal e ao último dia do ano. Nos outros dias, os ônibus funcionarão normalmente.

Saúde

Os serviços da secretaria de Saúde vão funcionar normalmente nos períodos de 19 a 21 e de 26 a 28. Já nos dias 22, 23, 29 e 30, apenas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o plantão da Vigilância em Saúde estarão atendendo.

Secretarias e Pró-Cidadão

A Secretaria da Fazenda, Planejamento e Orçamento, e o Pró-Cidadão, vinculado à Pasta, farão regime de plantão na semana de 19 a 23 de dezembro, no horário das 12 às 17 horas. No mesmo período, e para dar suporte ao Pró-Cidadão e orientação aos cidadãos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU), a Secretaria Executiva de Serviços Públicos (SESP) e a Fundação Municipal de Meio Ambiente (Floram), ligadas à SMDU, também colocarão um servidor da área técnica de plantão.

Supermercados

Associação Catarinense de Supermercados (Acats) informa que as lojas de supermercados estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2017. Nos demais dias o funcionamento é normal mediante a escala de horários de cada loja.

Bancos

As agências bancárias abrem normalmente para atendimento ao público no dia 23. O dia 29 será o último dia útil do ano para o setor bancário. As agências bancárias irão abrir normalmente para atendimento ao público, possibilitando a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 30 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte aos feriados (26/12 e 02/01/2017), sem a incidência de multa por atraso.

Casan e Celesc

Funcionam normalmente, sem atendimento interno nos finais de semana.

Procon estadual

Atenderá no período de recesso, de segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 18h.

Detran

Não terá atendimento entre 22 e 25 de dezembro e entre 29 de dezembro e 2 de janeiro.

Defesa civil

Orienta a população, em caso de emergência, que comunique à coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Hemosc

Não funcionará nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Toda a rede abre normalmente a partir do dia 2 de janeiro

Leia também

Criciúma: veja o que abre e o que fecha no feriado de Natal



Quinta-feira é de temperaturas elevadas e chance de pancadas de chuva no fim do dia



Pela primeira vez, acesso à internet em residências catarinenses acontece mais pelo celular, diz IBGE