A quarta-feira é mais um dia de calor e risco de temporais em Santa Catarina. O sol aparece em alguns momentos, mas a nebulosidade predomina na maioria das regiões. A temperatura varia entre 29°C a 31°C ao longo da tarde. No Litoral, Grande Florianópolis, Vale e Norte os termômetros podem subir um pouco mais, alcançando os 32°C.

— A quarta-feira tem influência de um ar mais quente e úmido, e também de um cavado, que é uma área alongada de baixa pressão. O sol aparece ao longo do dia, mas sempre com uma boa variação de nuvens — diz a técnica em meteorologia Bianca Souza.

Como a umidade do ar também estará alta, o dia será abafado e novamente haverá risco de temporais entre o fim da tarde e a noite de hoje. Pontualmente, a chuva vem forte, com raios, trovoadas e rajadas de vento mais fortes.

Mau tempo em SC

Nesta terça-feira Santa Catarina registrou estragos em razão da ventania, temporais e queda de granizo. A região de Joinville foi uma das mais afetadas. Além dos danos, mais de 70 mil pessoas ficaram sem luz. No Vale do Itajaí os maiores problemas ocorreram em razão da ventania.

LITORAL NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Nesta quinta-feira, segundo Bianca, o sol aparece com muitas nuvens e novamente o calor estará presente. Mais uma vez, por conta do abafamento, o final do dia terá chance de temporais entre fim da tarde e a noite. As temperaturas ficam perto de 30°C em boa parte das cidades.



