O ar quente e úmido dos últimos dias segue influenciando o tempo nesta segunda-feira em Santa Catarina. Essa condição, segundo os meteorologistas, deixa o dia com tempo firme e temperaturas altas no Estado. Em cidades do Oeste, Vale do Itajaí e Norte, por exemplo, os termômetros giram em torno dos 34ºC. Já na região Sul e Extremo Oeste, o dia esquenta ainda mais, alcançando 36°C à tarde.

— É mais um dia típico de verão. As nuvens aumentam durante a tarde e trazem condições de pancadas de chuva com raios e trovoadas. Há risco de temporais localizados, com chance maior para o Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte — explica a técnica em meteorologia da RBS Bianca Souza.



Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com algumas nuvens



Na terça-feira o calor e a sensação de abafamento seguem fortes, com termômetros marcando até 36°C.

— A diferença no tempo que é que a passagem de uma frente fria vai trazer pancadas de chuva já na manhã de terça nas cidades entre o Oeste e o Sul do Estado. Nas demais regiões ocorrem aberturas de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Pontualmente podemos ter temporais — explica Bianca Souza.

