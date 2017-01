Quem veraneia ou mora nos Ingleses com certeza já passou pelo estande de plantas do Centrinho, que chama a atenção por não ter vendedor nem ninguém vigiando - as pessoas podem levar qualquer plantinha pra casa, basta deixar R$ 5 em um cofrinho com cadeado. Assim mesmo, na confiança.

A ideia foi do pescador Artulino Hinckel, de 47 anos, que mora no bairro há mais de 30 e criou o estande há cerca de 20. A paixão pelas plantas vem desde a infância, quando colheu a primeira melancia junto com o pai.

— Eu tinha quatro anos de idade e eu vi o que a gente pode fazer com água e terra — conta.



Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agencia RBS

Hinckel chegou a começar Agronomia na UFSC, mas não concluiu o curso. O que sabe, aprendeu na prática. Ele se dedica todos os dias às plantinhas, que cultiva tanto em sua casa quanto no terreno de amigos que cedem um espaço a ele. No estande, o público pode encontrar espécies da mata de restinga e frutíferas, como pitanga, araçá e goiaba. Algumas delas têm uma etiqueta com o nome da planta, mas se alguém tiver dúvida pode ligar para o Artulino no telefone (48) 99657-8319.

— Pra mim, essa chuva hoje é uma alegria total. As árvores sentem quando tomam banho, ela tremulam ao vento. Não sei como tu leva teu trabalho, eu levo o meu apaixonadamente. Queria deixar esse mundo melhor do que ele é hoje. Não sou Pablo Picasso nem Rolling Stone, minha história é deixar árvore — declara-se.

Ele diz que os R$ 5 pedidos são simbólicos:

— A ideia é que levem a planta, mesmo que não deixem nada. Se a gente plantar um pé em praça pública, vai beneficiar a todos. Essa é mentalidade, essa é a ideia. Eu adoraria fazer isso em todo o Brasil — finaliza.

O estande de plantas fica na Estrada Dom João Becker, perto do Centrinho dos Ingleses e próximo das barraquinhas que vendem artesanato na calçada.



