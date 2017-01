Manu fez cursos nos principais institutos do setor no mundo, além de conhecer de perto algumas das marcas mais famosas

No livro Entre Taças de Champagne e Cálices de Vinho, a catarinense Manu Berger cita a doutora em comunicação e semiótica Sylvia Demetresco como uma maneira de definir sua atuação profissional: O luxo é promoção da imagem pessoal, mais do que imagem de classe. É normal ceder às marcas. A idade pós-moderna é o teatro da democratização dos desejos e das compras de luxo.

Aos 30 anos, nascida e criada em Florianópolis e atualmente radicada em São Paulo, Manu acaba de lançar sua primeira publicação abordando o segmento de alto padrão com o propósito de preencher o vazio deste tipo de literatura nas livrarias. Depois de uma premiére para convidados no final do ano passado na Cartier do Iguatemi paulista, o epicentro do luxo na América Latina, ela vai autografar o livro em março durante uma turnê pelas três capitais do Sul, ainda sem data definida.

Entre Taças, cujo prefácio traz a poderosa assinatura de Patricia Carta, publisher da versão nacional da revista Harper¿s Bazaar, é um apanhado do que a empresária viu e viveu nos últimos anos estudando e conhecendo algumas das marcas consideradas as mais luxuosas do planeta. Além do mergulho nos ateliês da Chanel, da Hermès – ela acompanhou o nascimento e a criação das famosas pashminas que tanto causam desejo embaladas na icônica sacola laranja – e da Gucci, entre outras labels que figuram no olimpo deste setor. Cursos no Instituto Marangoni em Paris, na Florence University of the Arts e no Institut Français de la Mode também contribuíram para ampliar o conhecimento da empresária. Em 2015, o segmento cresceu de 11% a 13%, segundo dados levantados em encontros realizados pela Associação Brasileira das Empresas de Luxo (Abrael). A projeção, apesar da crise financeira, foi a mesma para o ano passado em números ainda não confirmados.

Manu é CEO do Terapia do Luxo, portal de conteúdo que fomenta negócios direcionados a marcas premium. Ou seja, além do livro, sua agenda é ocupada em treinamentos para profissionais que atendem este tipo de público, assim como posicionamento e aproximação de clientes. Em seu portfólio estão pesos-pesados do quilate de Emporio Armani, Zeiss, Tiffany & Co., Piaget e Cartier.

O luxo sempre esteve próximo da florianopolitana, herdeira da maior empresa de segurança eletrônica do Sul do país. Antes de adentrar este universo não apenas como consumidora, ela fez o caminho natural de quem nasceu com algumas oportunidades à disposição. Morou em Nova York, Chicago, Los Angeles e Paris. Neste meio tempo cursou Administração, mas não concluiu. Fez Direito e hoje agradece à família por ter finalizado a faculdade. No meio do curso começou a trabalhar na empresa do pai.

– Fui trabalhar com eles por uma necessidade do meu pai, que estava sobrecarregado, trabalhei no financeiro. Minha mãe cuida da parte operacional da empresa. Eu aprendi muito trabalhando com meu pai, entendi como funciona, quanto entra e quanto sai – revela durante um bate-papo que acompanhou a sessão de fotos que ilustra a capa e esta reportagem. Ela não recusou as propostas da equipe e mergulhou sem frescura na piscina da casa de praia na Cachoeira do Bom Jesus usando um longo vestido preto e adornada por pesados colares.

Com a bela vista da beira-mar de São José inundando a sala onde trabalhava, Manu se viu em busca de um destino próprio.

– Eu entrava e saia de lá e mal abria a janela. Estava passando por um conflito: será que eu vou assumir a empresa, será que é o meu sonho?. Chamei minha mãe na sala e falei que queria lançar um site. Na época, há uns cinco anos, os blogs estavam estourados. Mas não queria ser blogueira, já pensava num portal de informação. Na hora, ela deu o nome: Terapia do Luxo. Mas eu não tinha informação sobre esse mercado, era consumidora, sempre viajei muito, mas precisava de conhecimento – relembra a primogênita de Dilmo e Cristine Berger.

O percurso para tal já foi citado, mas chegar a São Paulo não foi assim tão fácil. A instalação de um escritório na capital paulista, onde hoje mora com o empresário mineiro e namorado João Paulo Toledo, se tornou obrigatória para evitar a ponte-aérea com Floripa. Manu precisou conquistar assessores, contratar uma equipe para respaldá-la e mostrar às grifes que poderia ir além da lista de consumidoras.

– Cheguei lá há três anos e as coisas mudaram completamente, principalmente neste último ano. Mas sempre estive focada em comunicação, no site. Foram muitas dificuldades, é um mercado fechado, precisa de um assessor bom.Sem papas na língua, Manu é direta quando questionada sobre a tal falácia de que o mercado de luxo não foi afetado pela montanha-russa ladeira abaixo na qual se transformou a economia brasileira. O Brasil, inclusive, viu um boom de inauguração de lojas e flagships internacionais nos últimos anos.

– Todo mercado sofre com a crise, mas é diferente. As pessoas que têm esse poder aquisitivo mudam a forma de consumo. Se estava acostumada a entrar numa loja e comprar 10 bolsas, agora vai pensar: e se amanhã não tiver mais dinheiro? ou o que vou fazer com essas bolsas?. Hoje, [esse consumidor] prefere reunir os amigos num restaurante em Paris. Ele começa a pensar no que gastar o seu dinheiro. Foi aí que começamos a ver a mudança entre o consumo físico e o experiencial – esclarece Manu.



É aí que entra grande parte de seu know-how adquirido nos últimos cinco anos:

– Hoje você não entra mais numa loja e pede aquela bolsa, paga e vai embora. As marcas precisam fazer muito mais do que isso. Ela vai consumir de uma maneira diferente, não é como em um supermercado. O consumidor, e não é só do luxo, quer um sentimento em relação aquilo. É um grande desafio, principalmente no Brasil.

Foto: Divulgação

Para finalizar, como num clichê relacionado aos profissionais que tratam do tema, Manu responde a fatídica pergunta: E, afinal, o que é luxo para você?

– Luxo é dar atenção às pequenas coisas, é gentileza, educação. As marcas precisam entender isso. Vou te contar uma história: eu tinha um ano de site e fui acompanhar sozinha as quatro principais semanas de moda do mundo (Nova York, Paris, Londres e Milão). Passei muito trabalho, foi completamente desgastante, tive que correr atrás de muitas coisas em cima da hora. Na última, em Milão, contratei uma motorista para me levar de um desfile ao outro. No final, eu ia ficar algumas horas na cidade antes de voltar. E ela, mesmo com os filhos em casa e após o expediente, me apresentou a cidade de uma forma tão legal e atenciosa. Isso é, definitivamente, luxo pra mim – finaliza.



Leia mais:

Canga de emojis, biquíni cropped e capinha de celular à prova d'água são os hits das areias de Jurerê

Todos os caminhos para matar a sede: saiba como conhecer as cervejas artesanais de SC