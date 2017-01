A elevada quantidade de chuva registrada em Santa Catarina desde a segunda-feira fez a Fundação do Meio Ambiente do Estado (Fatma) pedir que os banhistas evitem banho de mar no Litoral catarinense. A orientação é válida para as próximas 24 horas.

AO VIVO: acompanhe todas as informações sobre o tempo em SC

De acordo com a orientação, "a medida evita contaminação por microorganismos nocivos que são levados pelas enxurradas para a praia e podem causar danos à saúde". Como choveu consideravelmente, a água das ruas escorre em muitos pontos para o mar, o que torna os pontos impróprios.

Segundo a assessoria de imprensa da Fatma, mesmo que o somatório das últimas horas tenha passado de 100 milímetros apenas na Grande Florianópolis e Norte do Estado, a orientação serve para todo o litoral de SC.

Leia mais notícias:

Deslizamento de terra mata jovem e deixa pai ferido em Florianópolis

Dirigir em rua alagada pode provocar pane no motor do veículo, diz especialista

Forte chuva provoca 30 deslizamentos e interdição de cinco casas em Joinville