A maior parte do domingo é de sol entre nuvens em Santa Catarina. As temperaturas ficam elevadas, com máxima chegando aos 33°C em cidades do Vale do Itajaí e Litoral Sul. Na Grande Florianópolis os termômetros também superam os 30°C, tanto na região serrana como nas cidades na área litorânea. O calorão, porém, deve provocar instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite em todas as regiões. A Epagri/Ciram alerta ainda para risco de temporais com descargas elétricas e ventos de até 55km/h.

Imagem de satélite mostra nuvens sobre SC, mas com sistemas mais carregados afastados do Estado. Foto: Reprodução / Imagem de satélite

Acompanhe a previsão para cada região:



LITORAL NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada



GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 33ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 23ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

Início da semana:

Segunda-feira: no início da manhã o Estado terá mais nuvens e chuva fraca no Oeste. Nas demais regiões o dia começa com aberturas de sol. Entre a tarde e a noite devem ocorrer pancadas isoladas de chuva.

Terça-feira: dia terá aberturas de sol, com mais nuvens no início da manhã, especialmente no Oeste, onde pode ocorrer chuvas isoladas. Durante a tarde o Estado deve ter instabilidade devido ao avanço rápido de uma frente fria (que é um sistema de chuva) pelo Litoral de SC.

Quarta-feira: a instabilidade deixada pela frente fria mantém muitas nuvens em Santa Catarina, com chuva fraca em alguns momentos no Litoral. Assim como no início da semana, o calorão predomina no Estado.

Leia também:

Para tirar fotos ou apreciar a paisagem: conheça o Mirante do Encanto

Acompanhe outras informações sobre o tempo no Blog do Puchalski