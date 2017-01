A previsão é de um domingo de sol ensolarado em todas as regiões de Santa Catarina, porém no período da tarde e noite há possibilidade de um grande volume de chuva no litoral do Estado. É o que aponta a Epagri/Ciram, que prevê um acumulado de 50 milímetros de chuva em média, porém em alguns casos pode chegar a 70 milímetros.

A técnica em meteorologia Bianca Souza explica que este domingo será um dia típico de verão, "dando pra aproveitar o dia ao ar livre na maior parte das cidades".

— Novamente as pancadas de chuva voltam a partir da tarde por conta do calor em todas as regiões do estado, mas sempre de forma de isolada e em poucas áreas. Mas ainda teremos influencia do sistema de baixa pressão que está no mar entre Santa Catarina e São Paulo, e por isso os volumes de chuva podem ser maiores nas cidades do nosso Litoral, trazendo chuva intensa num curto espaço de tempo — reforça.



O calor também estará presente, com máximas de até 34°C em pontos do Vale do Itajaí e do Extremo Oeste, na Capital a temperatura chega aos 32°C.

