Apesar do dia começar com sol entre nuvens neste sábado em boa parte de Santa Catarina, a previsão para o período de tarde e noite no Estado é de instabilidade e pancadas de chuva.

A previsão da Epagri/Ciram é de descarga elétrica nas regiões Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. O maior volume de chuva, entretanto, está previsto para domingo à tarde no litoral catarinense.

Neste sábado, as temperaturas voltam a subir principalmente no Oeste e Sul do Estado. As máximas previstas ficam em torno de 33°C no Litoral Sul, 32°C no Extremo Oeste e 31°C no Litoral Norte e Grande Florianópolis. A mínima prevista é de 11°C no Planalto Sul.

Foto: Marco Favero / Agência RBS

Leia mais notícias do DC Pelas Praias



Veja a previsão do tempo para este sábado, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE

Máxima e mínima: 31ºC e 22ºC

Fenômenos: Descarga Elétrica

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO NORTE

Máxima e mínima: 27ºC e 14ºC

Fenômenos: Descarga Elétrica

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

Máxima e mínima: 31ºC e 21ºC

Fenômenos: Descarga Elétrica

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

Máxima e mínima: 31ºC e 18ºC

Fenômenos: Descarga Elétrica

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

VALE DO ITAJAÍ

Máxima e mínima: 29ºC e 15ºC

Fenômenos: Descarga Elétrica

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

REGIÃO: LITORAL SUL

Máxima e mínima: 33ºC e 17ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL

Máxima e mínima: 27ºC e 11ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO-OESTE

Máxima e mínima: 29ºC e 14ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE

Máxima e mínima: 30ºC e 15ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE

Máxima e mínima: 32ºC e 20ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Praia de Canasvieiras vazia na manhã deste sábado Foto: Marco Favero / Agência RBS

VERÃO 2016: Clique e acompanhe a cobertura em Santa Catarina