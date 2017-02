Estão abertas as inscrições para o projeto Bônus Fotovoltaico, da Celesc, que vai oferecer subsídio de 60% na compra de painéis fotovoltaicos e lâmpadas de LED para 1 mil residências em Santa Catarina. Quem tem interesse em participar, deve se inscrever na página oficial do projeto. A instalação dos painéis nas residências será realizada após validação técnica do local.



O projeto pretende estimular a instalação do sistema de captação da energia solar doméstico, que pode ser compartilhado com a rede pública e gerar créditos na fatura do consumidor.



Com um custo de R$ 11,9 milhões, o projeto tem uma contrapartida dos clientes de R$ 6,7 milhões, e cada consumidor pagará, pelo sistema instalado, R$ 6,682 mil. O valor equivale a 40% do valor do material dos sistemas fotovoltaicos. Os outros 60%, assim como todo o serviço, serão pagos pelo Programa de Eficiência Energética da Celesc. A previsão é que o consumidor economize até R$ 2 mil no primeiro ano após a instalação.



Saiba mais sobre o projeto:



