Cinco de nove irmãos, adotados ainda bebês e hoje na faixa dos 50 e 60 anos, se encontraram com a ajuda da internet. Nascidos em Salto Veloso, Meio-Oeste de Santa Catarina, cada um foi criado em um lar diferente. Uma das irmãs, Evanilde Lemke, 53 anos, foi levada para o Rio Grande do Sul, e há alguns meses, decidiu procurar pelos familiares através das redes sociais. No final de semana, os irmãos de abraçaram pela primeira vez, depois de se encontrar pela internet.



Evanilde, que hoje mora no Sul de Santa Catarina, viajou até Salto Veloso onde conheceu Nair, 50 anos, e Adelir, 47. Os dois irmãos já tem contato há muitos anos, e também convivem com os demais que moram na região. Evanilde, porém, não conhecia nenhum deles, e o encontro foi marcado por muita emoção



— Um presente muito grande, um presente de Deus a gente ter se encontrado. A gente já tinha escrito várias vezes para aqueles programas de TV que ajudam a encontrar a família, mas nunca conseguimos. Foi uma emoção muito grande — comenta Nair.



A viagem continuou e as irmãs foram até um município vizinho encontrar Mari, 47, e depois subiram até o Paraná, para conhecer Alvadir, 63. Os dois irmãos mais velhos, Ildo e Valdecir, já são falecidos, e um outro irmão, Aldair, a família não tem notícias há muitos anos. A irmã Laureci, que mora no Rio Grande do Sul, é a próxima a se reunir com os irmãos assim que a agenda permitir.



Depois do encontro, a promessa é conviver cada vez mais, e tentar resgatar os anos perdidos. No feriado de Páscoa, a expectativa é de que eles voltem a se reunir, também na companhia dos filhos e netos.



— É uma história difícil, mas que bom que a gente vai poder se encontrar. Nós não somos culpados pelo que aconteceu no passado, não foi nossa escolha, mas agora podemos recuperar o tempo perdido — comemora Nair.



