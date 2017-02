Uma baleia foi encontrada morta na tarde deste domingo na Guarda do Embaú em Palhoça, na Grande Florianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, por volta das 16h moradores encontraram o animal encalhado próximo da areia da praia. Nesta manhã, voluntários do projeto baleia franca devem ir até o local para identificar, remover e procurar as causas da morte do mamífero.

Conforme os bombeiros, a baleia está em uma área de difícil acesso e que só é possível chegar por trilha ou barco. Por isso, a expectativa é de que ela seja enterrada no mesmo local em que foi encontrada. O animal, com cerca de 8 metros de comprimento, não tem marcas de ferimentos.

Bombeiros ainda não sabem o que teria ocasionado a morte do animal Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

