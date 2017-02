O governo federal divulgou, na manhã desta terça-feira, o calendário de saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício vale somente para contas inativas até dezembro de 2015.

Os saques poderão ser realizados entre 10 de março e 31 julho de 2017, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Confira:

– Saque em 10 de março: para quem nasceu em janeiro e fevereiro;

– 10 de Abril: para nascidos em março, abril e maio;

– 12 de Maio: correntistas que nasceram em junho, julho e agosto;

– 16 de Junho: nascidos em setembro, outubro e novembro;

– 14 de Julho: quem nasceu em dezembro.

As contas com saldo de até R$ 3 mil permitirão saques em lotéricas e correspondentes Caixa, além das agências. Correntistas do banco poderão optar por receber o crédito na conta corrente. Mais detalhes podem ser obtidos através do site divulgado pela Caixa para consulta de contas inativas ou pelo 0800 726 2017

Para atender a demanda, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, afirmou que a partir de quarta-feira, as agências iniciarão o expediente com duas horas de antecedência no país. Em alguns sábados, agências também irão funcionar.

Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou a estimativa é injetar R$ 30 bilhões na economia. Segundo o presidente, o saque do FGTS é uma demanda em razão da recessão que traz "tranquilidade social".

Acompanhe ao vivo:







Como saber se você tem uma conta inativa no FGTS?



Para consultar se tem uma conta inativa no FGTS e o seu saldo, o trabalhador pode consultar o site do FGTS. Para acessar o extrato, é preciso ter em mãos o número de identificação social (PIS/Pasep), encontrado na carteira de trabalho, e uma senha, chamada Senha Cidadão, que pode ser criada no momento do acesso neste endereço.

O extrato informa os dados cadastrais e os lançamentos realizados na conta nos últimos seis meses. Saldo e extrato de contas vinculadas, inclusive as inativas, também são informados na página.

Pela internet

É possível conferir o extrato no site do FGTS. Para isso, é preciso ter cadastrada uma senha eletrônica, que pode ser criada em uma página da Caixa.

Em uma agência da Caixa

O trabalhador pode consultar seu saldo e também solicitar uma senha para acesso online em uma agência da Caixa. Para isso, é preciso levar um documento de identificação (carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou certidão civil) e o número de inscrição PIS/Pasep/NIT.

Pelo celular

Há aplicativos do FGTS disponíveis para os sistemas Android e iOS (veja como baixar). Além de ser possível acessar o site via smartphone, o contribuinte pode optar por receber mensagens no celular com informações da conta do FGTS — assim, abre mão da correspondência recebida a cada dois meses com o extrato.

Por e-mail

O cidadão pode também optar por receber o extrato do FGTS pelo e-mail, informando a preferência no mesmo site em que consulta o extrato.

Leia também:

Caixa abrirá em alguns sábados para reforçar o atendimento sobre FGTS



Caixa divulga site para consultar contas inativas do FGTS

PIS será liberado nesta quinta-feira para nascidos em março e abril