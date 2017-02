Quem quer fugir da folia do Carnaval e aproveitar o feriadão para descansar, pode optar pela tranquilidade de um dos parques administrados pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) em Santa Catarina, com entrada gratuita. São quatro opções no Estado, duas na Grande Florianópolis, uma no Meio-Oeste e outra no Extremo Oeste.

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, é a maior unidade de conservação de proteção integral do Estado. A unidade foi criada em 1975, com o objetivo de proteger a biodiversidade da região e os mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e do Sul do Estado.

O local é o ponto de partida para a Trilha do Maciambú, onde o contato com o verde é intenso, a sede conta com um centro de visitantes e trilhas educativas, onde o público pode ter contato com espécies nativas.



Horário de funcionamento: quarta-feira a domingo, das 13h às 18h

Contato: (48) 3286-2624

O Parque do Rio Vermelho, no Norte da Ilha de Santa Catarina, foi criado em 2007 com o objetivo de conservar amostras da Mata Atlântica, da restinga e a fauna loca. Além da importância ambiental o parque possui relevância cultural e histórica. Um dos sambaquis mais antigos da Ilha de Santa Catarina, datado de 5.020 anos antes do presente, está localizado dentro do parque.



No parque há uma trilha ecológica guiada que abriga animais resgatados de traficantes ou vítimas de maus tratos. O ambiente proporciona contato com a natureza e conscientização ambiental.

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Contato: (48) 3665.4492



O Parque Fritz Plaumann, em Concórdia, fica localizado às margens do lago formado pela barragem da Usina Hidrelétrica Itá, no rio Uruguai. É uma Unidade de Conservação destinada à proteção da natureza, pesquisa científica, educação ambiental e ao turismo ecológico.

O local reúne a história da colonização local e também oferece quatro trilhas diferentes: do Lajeado Cruzeiro, das Marrequinhas, do Mirante e da Canafístula. Todas podem ser feitas com a orientação de guias.



Horário de funcionamento:

Sábados, das 9h às 17h | domingo, das 13h às 18h |

Quartas, quintas e sextas-feiras, das 14h às 17h

Contato: www.parquefritzplaumann.org.br/agendamento (para grupos)

Situado a 12 km do centro da cidade de São Domingos, no Extremo-Oeste, o Parque tem mais de 612 hectares e é recortado pelo Rio Jacutinga, afluente do Rio Bonito e recoberto de araucárias.

O local conta com um centro de visitantes, onde é possível conhecer a história do local, que já foi ocupado por uma madeireira, além de um museu sobre as araucárias e um centro de pesquisa, que tem como função auxiliar nas pesquisas sobre as espécies da região.

Horário de funcionamento: Sábados e domingos, das 13h às 17h

Contato: (49) 99132-49699

