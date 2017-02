Assessoria do ministro não permitiu participação dos jornalistas na reunião com lideranças empresariais, somente no momento da coletiva de imprensa

A pedido da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esteve em Florianópolis nesta sexta-feira para participar de uma reunião com empresários. Assim como tem feito em todo o país, especialmente junto aos patrões, a proposta era debater a reforma trabalhista, cujo projeto de lei nº 6.787/2016 tramita em regime de prioridade na Câmara dos Deputados, em Brasília. Antes, Nogueira concedeu entrevista coletiva sobre os itens mais polêmicos do texto, e tratou de reforçar que as alterações consolidam direitos, trazem segurança jurídica e possibilitam emprego pleno. Veja:

Com a reforma trabalhista, benefícios conquistados pelos trabalhadores podem ser suprimidos?

O acordo coletivo do trabalho é um direito do trabalhador. Tanto na Constituição, quanto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A nossa proposta dá aos acordos coletivos de trabalho força de lei para deliberar sobre 13 itens. Nenhum deles abre qualquer possibilidade para revogação de direitos. Nunca esteve, não está e não estará na proposta do governo qualquer iniciativa que tire direito do trabalhador. Estão garantidos a jornada de trabalho de 44 horas semanais, o 13º salário, o vale-transporte, o vale-alimentação. Todos os direitos do trabalhador especificados no artigo 7º da Constituição. E na CLT esses direitos estão garantidos. O acordo coletivo não trata sobre essas normas, que são rígidas. Esses direitos não estão especificados ali para serem modificados mediante acordo coletivo. A convenção coletiva permitirá que o trabalhador escolha a forma mais vantajosa para usufruir desses direitos. Um exemplo é a questão das férias: o trabalhador pode usufruir das férias em três parcelas, desde que um dos períodos seja de 14 dias. Agora, se o trabalhador na sua individualidade não quiser isso, vai usufruir os 30 dias de férias conforme é previsto. Esta convenção também permite, desde que seja mediante acordo coletivo, que o pagamento seja proporcional aos dias gozados das férias. O trabalhador poderá usufruir de outra forma desde que seja mais vantajosa para ele tanto o cumprimento da jornada, como o gozo das férias.

A criação de empregos não está mais relacionada à demanda de produção do que a alterações legislativas? Como a proposta pode criar empregos?

O mercado, na sua plenitude, é produtos naturais, produção, transformação, comércio e consumo. Hoje nós temos 39 milhões de pessoas com carteira assinada e que recebem um salário. Tenho defendido que o salário seja um investimento. O trabalhador tem que ser partícipe do capital, tem que ser usufrutuário do capital. Porque quanto melhor for o nosso desenvolvimento econômico, passo a passo com o desenvolvimento social, onde nós tenhamos mais pessoas emancipadas e com renda consumindo, toda a estrutura de desenvolvimento cresce de forma conjunta. Aquele que detém os ativos do capital precisa ter segurança jurídica, principalmente aqueles que têm a natureza empreendedora e que gera empregos. Será que é correto, no ano passado, nós termos mais de 3 milhões de ações trabalhistas no Brasil? Desses 39 milhões de empregos formalizados no Brasil, 85% são gerados por micro e pequena empresa. Acredito que o mau empregador é uma exceção, não é uma regra. Nós precisamos acreditar no trabalhador empresário, no trabalhador celetista, trabalhador servidor público, trabalhador rural, trabalhador autônomo. Todos são brasileiros. Nós precisamos aproximá-los para fazer nosso país se desenvolver e crescer. Não podemos criar um ambiente cultural onde o trabalhador saia de casa de manhã e vá a um ambiente dominado por um inimigo dele. Eles são pessoas que têm o mesmo compromisso de desenvolvimento. É necessário criar um ambiente de confiança mútuo. Que o empregador entenda que o trabalhador é usufrutuário de seu capital.

Quais mudanças podem melhorar a questão da insegurança jurídica aos empresários?

A partir do momento que você dá à convenção coletiva a força de lei para deliberar sobre determinados itens, aquilo que é acordado nessa regulamentação não terá outro entendimento legal depois. Nós pretendemos através dessa proposta permitir uma fidelização na interpretação daquilo que é decidido em convenção coletiva. Vou citar um exemplo: o acordo coletivo define que a jornada de trabalho semanal de 44 horas semanais seja executada de segunda a sexta. Depois, um outro entendimento legal torna nula essa cláusula. E o empregador é condenado a pagar horas extras, muitas vezes nem sendo compensado pela folga no sábado.

O senhor acredita que, nesse novo modelo, sindicatos dos trabalhadores, por vezes mais fracos que os patronais, podem sair em desvantagem?

O movimento sindical no Brasil tem 30 anos de atuação. Nós precisamos fortalecer a consciência do trabalhador para que tenha um ativismo sindical muito forte, para que ele esteja mais presente nas deliberações do seu sindicato, inclusive exigindo da direção sindical ser mais transparente nas suas ações. É dever, é responsabilidade do trabalhador. Se o sindicato representa, o trabalhador tem que ser mais ativo, tem que ser mais partícipe, ele tem que estar mais presente e junto de seu sindicato. Aqueles sindicatos, que não são regra, são uma exceção, não estejam representando corretamente o trabalhador, essa direção vai ter que responder sob pena de ele perder o seu lugar.

Ainda há um longo caminho para aprovação dessa reforma na Câmara. O governo tem expectativa de que ela seja aprovada assim ou teme que alterações possam descaracterizar a proposta?

Há um consenso, tanto de trabalhador, como de empregador, deputados e governo no sentido de consolidar direitos, trazer segurança jurídica e gerar empregos. Nós precisamos preservar os empregos que existem e criar um ambiente para que sejam gerados novos empregos. O Brasil não pode esperar mais. Hoje nós temos 13 milhões de pessoas que não têm endereço para trabalhar. Nós precisamos criar um ambiente para o mercado, para que o empregador não fique com medo de contratar. É nessa direção que nós estamos trabalhando com muita perseverança e muita coragem. O Congresso Nacional (CN), o parlamento, é autônomo nas suas iniciativas, inclusive na sua agenda. Eu, conhecendo o CN porque sou deputado federal, eu tenho a plena certeza que o CN tem a sua consciência daquilo que o Brasil precisa. Nós estamos trabalhando. Já estive em uma audiência pública. Estamos trabalhando, vou visitar os 513 deputados, nós continuamos conversando com trabalhadores e empregadores para que a nossa proposta seja votada ainda no primeiro semestre.

Leia mais:

Terceirização deve ficar de fora da reforma trabalhista

Ministério Público do Trabalho se opõe à reforma trabalhista

Reformas da Previdência e trabalhista devem movimentar a Câmara nesta semana

Deputados da oposição criticam proposta de reforma trabalhista em comissão