O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal de Florianópolis oferece consultoria gratuita para a declaração do Imposto de Renda 2017 aos cidadãos e para as micro e pequenas empresas. O núcleo é um projeto de educação fiscal desenvolvido pela Receita Federal, desde 2011, e em 2016 começou a ser realizado em Santa Catarina, por meio de parceria com a Estácio Florianópolis.

O núcleo está localizado dentro do campus da Estácio Florianópolis, na SC-401, no bairro Itacorubi. Os trabalhos começaram nesta segunda-feira. O atendimento é realizado pelos estudantes de Ciências Contábeis por ordem de chegada, e ocorrerá nas segundas-feiras, das 9h às 11h, terças-feiras, das 16h30min às 18h30min, e quartas-feiras, das 9h às 11h.

Contribuintes que já tiverem a documentação completa em mãos – comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora, extratos bancários de poupança e de aplicações financeiras com saldo em 31 de dezembro, entre outros – poderão contar com a orientação dos estudantes.

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2017 terá início no dia 2 de março e se encerra em 28 de abril.



