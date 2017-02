O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira que abrirá 150 mil novas vagas de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que, a partir deste ano, o MEC definirá um teto no valor financiamento pelo governo. A medida começa a valer para as novas vagas. A definição é de que o Fies financiará o valor de até R$ 5 mil por mensalidade, com um limite de financiamento de R$ 30 mil a cada semestre letivo.

Contudo, Mendonça Filho assegurou que as alterações não valem para estudantes que já têm contratos de financiamento, pois eles foram assinados com base em regras antigas.



A definição de um teto no valor que o MEC vai financiar por estudante faz parte do pacote de mudanças que o governo federal está estudando e que, conforme Mendonça, deve ser definido até o fim do mês de março. A implantação desse limite, porém, está baseada em uma lei sancionada em dezembro de 2016, que garante aos agentes operadores do programa a liberdade de fixar valores máximos e mínimos de financiamento.



No semestre anterior, o limite de financiamento do Fies era de R$ 42 mil. Segundo o ministro, se o mesmo teto fosse mantido, ele teria que ser reajustado e subiria para R$ 46 mil. Mendonça Filho afirmou que a função do governo é "definir critérios de financiamento, e não simplesmente financiar a qualquer preço um curso a partir de uma mensalidade determinada por um ente privado".

A assessoria de imprensa do MEC informou que as regras de funcionamento da edição deste primeiro semestre devem ser divulgadas em uma edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Conforme informações, as inscrições devem ser abertas na terça-feira, 7.

Fies

O programa oferece contratos de financiamento de cursos de graduação em faculdades e universidades particulares. Atualmente, o Fies financia cerca de 1,5 milhão de estudantes no país. Em janeiro, o governo havia garantido que o número de novos contratos do programa em 2017 seria pelo menos igual ao de 2016, ou seja, no mínimo 220 mil, considerando os dois semestres. Clique aqui e acesse o sistema do Fies.

