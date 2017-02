Giulia Soncini é uma das participantes do The Voice Kids

A cantora catarinense Giulia Soncini avançou mais uma etapa do The Voice Kids, reality show exibido pela Globo neste domingo. Ela subiu ao palco acompanhada por Laura D'Ávia e Luiz Ricardo para cantar o hit "One Last Time", de Ariana Grande. Como manda a regra do programa, nesta fase de batalhas somente um dos competidores é escolhido. E Giulia foi a preferida pela dupla de jurados Victor & Leo.

—Giulia, você é encantadora. Tua voz transcende. E a música é isto, transcende o coração das pessoas. Vai muito além do que a gente espera — anunciou o sertanejo Leo.

Emocionada com a escolha, a florianopolitana de 12 anos não segurou as lágrimas.

—Estou muito feliz, sem palavras, muito obrigada. Obrigada a todo mundo e a eles (Laura e Luiz Ricardo), que fizeram uma apresentação maravilhosa também. Nunca vou esquecer de vocês — agradeceu.



Apesar da pouca idade, Giulia já participou de outros programas de televisão e tem vários shows para eventos corporativos no currículo. Ela é estudante do 8º ano do Colégio Catarinense.