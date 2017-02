A conferencista internacional e instrutora da fundação Arte de Viver Rajshree Patel estará em Santa Catarina pela segunda vez no próximo fim de semana. A palestra, que acontece em Balneário Camboriú na sexta-feira, 24, e em Florianópolis no sábado, 25, além de ser uma boa oportunidade para quem deseja burlar a programação de Carnaval mais tradicional, vai abordar felicidade, propósitos de vida e questões relacionadas à mente humana. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 50 pela internet e em pontos de venda (veja detalhes abaixo).



Rajshree Patel já se apresentou em mais de 35 países, em organizações como IBM, Morgan Stanley, Universidade de Harvard e Unesco. Nasceu em Uganda e chegou aos Estados Unidos com 10 anos. Lá, trabalhou como promotora federal até 1989, quando conheceu o líder humanitário Sri Sri Ravi Shankar.

Ela ministra cursos sobre autoconhecimento, relacionamentos interpessoais, segredos para o sucesso profissional e discorre sobre temas como violência, política e meio ambiente. Também trabalha com líderes empresariais e atua na resolução de conflitos, capacitação de jovens e mulheres e em presídios.

Confira a entrevista concedida ao Diário Catarinense:

Qual é a avaliação que você faz da saúde (física, mental, emocional e espiritual) dos brasileiros?

Saúde, não importa de onde se venha, tem que existir em múltiplos níveis. Não é suficiente estar livre de doenças no corpo. É preciso olhar para a totalidade da saúde. A mente tem que estar calma e pacífica. A memória precisa estar livre de traumas e cicatrizes. As emoções precisam estar centradas. O intelecto, livre de julgamentos e do ego, isso está incluído. Se tudo isso não estiver ali, então falta saúde. É preciso enxergar a própria vida de um contexto mais amplo para realmente ser saudável por dentro e por fora.



Você fala que é possível viver como criança: com energia e livre de emoções negativas que causam o estresse. O que é preciso fazer para isso?

Lembrar-se do que é mais importante na vida. Se você tem todas a coisas que quer na vida e não tem amor, ninguém que te ama e ninguém para você amar, você vai querer essa vida? Na corrida para comer e dormir com conforto nós esquecemos o mas importante. Nós levamos a sobrevivência tão a sério... Brinque. Viva. Ame... Ame mais! Muito mais! E contribua com o próximo.

No ambiente do trabalho, é possível reduzir o stress e aumentar a produtividade? De que forma podemos fazer isso diariamente?

É simples... Gerencie sua mente, suas emoções e você prospera mais. A meditação é o caminho para gerenciar os níveis mais profundos da nossa mente.



Como o seu trabalho como promotora contribuiu para o que você faz hoje?

Tudo o que acontece na nossa vida é um degrau para nosso próximo, maior e melhor bem. Para as coisas boas e os desafios. Eu passei da prática do direito criminal e da defesa da prisão para a prática do direito natural e do discurso sobre liberdade.



Serviço:

O que: Ligando os pontos – Felicidade, propósito de vida e sua mente, com Rajshree Patel*

Onde: Auditório Garapuvu – Universidade Federal de Santa Catarina

Quando: dia 25 de fevereiro às 20h00

Investimento (primeiro lote): R$50,00 (R$25,00 - meia entrada) no Online Ingresso Nacional, na Arte de Viver e nos pontos de venda. Mais informações no evento programado no Facebook (Florianópolis / Balneário Camboriú).

*O evento terá tradução simultânea

