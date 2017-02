Na contramão, São João do Itaperiú ostenta o maior índice de partos normais de 2016

Com 42,7% de partos normais em 2016, Santa Catarina está abaixo da média brasileira e distante de alcançar a meta de 85% da Organização Mundial de Saúde (OMS) para nascimentos sem cirurgia. O Diário Catarinense foi até as cidades com maiores e menores índices de cesáreas para mostrar fatores que impactam neste cenário.

Infraestrutura deficiente, encaminhamento médico inadequado e a falta de protagonismo da mulher neste processo ajudam a explicar a baixa taxa de partos normais. Neste contexto, a cesariana, essencial em alguns casos e que ajuda a salvar vidas, passou a ser regra.

Foto: Marco Favero / Agência RBS