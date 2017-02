A temperaturas desta quinta-feira não devem ser muito diferentes das registradas nas últimas semanas em Santa Catarina. No entanto, uma massa de ar frio - sistema de chuva - vinda do Rio Grande do Sul (RS) traz instabilidade e maior presença de nuvens para o Estado. Conforme a Epagri/Ciram, o dia será de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e previsão de chuva passageira no Oeste, Sul e Planalto Norte.

Os termômetros registram média de 34ºC a 36ºC à tarde. Na Serra e Oeste catarinense as temperaturas não sobem tanto e se aproximam dos 26ºC a 28ºC.

— Importante destacar que em muitas cidades teremos só o aumento de nuvens pelo fato da chuva ser mal distribuída. Bem isoladamente, poderemos ter temporais — explicou o meteorologista Leandro Puchalski.

Amanhã, segundo Puchalski, a condição do tempo será parecida com a vista durante o dia de hoje. A frente fria, que ainda seguirá no mar gaúcho, faz as nuvens aumentarem no Sul e Oeste de SC. O calor forte segue em boa parte das cidades, mas as temperaturas ficam mais amenas na Serra, Planalto Norte e Oeste.

Amanhecer do dia na praia dos Ingleses, em Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Carnaval

A previsão do tempo indica que boa parte do carnaval será marcada por tempo firme e temperaturas mais agradáveis, devido ao ar com menos umidade que predomina no Estado. Mesmo assim, há chance de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde e noite.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 31ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

